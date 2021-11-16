Ümit Özdağ'dan iyi dövdün ziyareti

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 9'u 5 geçe Kapalıçarşı'da yapılan saygı duruşu esnasında yürümeye devam eden bir kişi, çevredekiler tarafından linç edilerek dövülmüştü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti.

Elini sıkarak tebrik etti

Saygı duruşunda bulunmayan adamı darbettikleri için esnafı tebrik ederek esnafın elini sıkan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe Atatürk'e saygı duruşu sırasında terbiyesiz bir adam yürüdü. Ve işte buna tepkiyi yanımdaki genç kardeşim verdi. Onun verdiği tepkiyi duyunca bütün cadde aynı tepkiyi verdi. Ben de o gün gelip kendisini tebrik edeceğimi, bu caddeyi, Kapalıçarşı'yı tebrik edeceğimi söylemiştim. Ve kardeşim seni tebrik ediyorum"

Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'tür

Esnaf ise, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'tür, saygıyla anıyoruz" dedi.