Ümit Özdağ'dan İmamoğlu çıkışı! 'Türkiye için ciddi bir tehlike'

Türkiye'de mültecilere yönelik düşmanlığın fitilini ateşleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Youtube'da katıldığı bir programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'nin ve İmamoğlu'nun DEM Parti ile temaslarına değinen Özdağ, İmamoğlu'nu Türkiye için "ciddi bir tehdit ve tehlike" olarak gördüğünü söyledi.

Özdağ'ın şunları söyledi:

"Siyaseten kutsal olmayan bir siyasetçi. Ben İmamoğlu'nu Türkiye için ciddi bir tehdit olarak, tehlike olarak görüyorum. Siz Diyarbakır'a gidip HDP'lilerle PKK'nın sözde anıtı önünde fotoğraf çektireceksiniz sonra İstanbul'a döneceksiniz, İstanbul'da bir reklam ajansının tasarladığı belli olan bir cümle kuracaksınız; 'Mustafa Kemal Atatürk'le bir bardak kahve içmek isterdim.' Çok reklam bu, yüzde 100 samimiyetsiz. Mesele onu aşıyor. CHP, DEM'le ittifak peşinde olan bir parti."

Bakanlık karşılığında Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti

Öte yandan Özdağ, 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendilerine 'bakanlık' verilmesi karşılığında Cumhur İttifakı'na karşı Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti.

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