Ümit Özdağ'dan İmamoğlu çıkışı

Geçtiğimiz günlerde ABB başkanı Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanlığı adayı olarak göreve çağırarak çeşitli polemiklerinin fitili ateşleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu kez CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın konuğu oldu.

Türk siyasetinin HDP'nin elinde esir olmasından ve HDP şantajından kurtulması gerektiğini söyleyen Ümit Özdağ, HDP'nin çekirdek oyunun yüzde 7-8 düzeyinde olduğunu belirterek "Bunun üstündeki oy genellikle sol ve liberal çevrelerden barajı aşsın diye gelen oydur. Ancak Millet İttifakı içindeki bazı unsurlar geniş vatansever kimseleri görüp onların oyuna talip olmaktansa içinde bulundukları siyasi bloklar ve HDP'nin dayatmalarının esiri haline getiriyorlar. Biz Zafer Partisi olarak HDP'nin hiçbir dayatmasının Türk siyasetini esir almasına izin vermeyiz.

"Demirtaş, İmamoğlu'nu destekliyor"

Ümit Özdağ, kamuoyunda Mansur Yavaş'la birlikte adaylık için en fazla ismi geçen isimlerden olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da konuştu. Selahattin Demirtaş'ın "Fikir beyan etmem doğru olmaz ancak ben şahsen Ekrem Bey'i de takip etmeye çalışıyorum" ifadelerinden hareketle Demirtaş'ın İmamoğlu'nun desteklediğini söyleyen Özdağ, "Ümit Özdağ da Mansur Yavaş'ı destekliyor" dedi.

"Politikalarını oportünist buluyorum"

Açıklamalarının devamında Özdağ, "İmamoğlu'nun kazanma ihtimali yüksek olsaydı ki değil, hiçbir çalışma bunu göstermiyor. Ben İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçildikten sonraki politikaların çok oportünist olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

HDP ve Diyarbakır ziyareti

İmamoğlu'na güven duymadığını söyleyen Özdağ, "Diyarbakır'a gidip HDP'nin siyasallaştırdığı bir sözde anıt önünde fotoğraf çektirip , İstanbul'a gelip Orhun Abideleri'nden bahseden siyasetçiye güven duymuyoruz. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Onun için İmamoğlu değil, toplumda karşılığı Mansur Yavaş'ı destekliyoruz." dedi.