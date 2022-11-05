Ümit Özdağ'dan bomba 6'lı masa tahmini! Stüdyodakiler inanamadı

Kayseri Kent Türk TV'de canlı yayında gündemi değerlendiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 6’lı Masa ile ilgili açıklamalar yaptı.

Canlı yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı Masa’yı dağıtacağını iddia eden Özdağ, “Ben Meral Akşener’in çok kısa bir süre içerisinde 6’lı Masa’yı dağıtarak kalkacağını düşünüyorum” dedi.



Programdakilerin bu sözler üzerine şaşırdığı görülürken Ümit Özdağ devamında, “Kalkmaya hazırlanıyorlar” dedi.

Bu durumun bir duyum ya da bilgi olup olmadığına ilişkin soruya ise Zafer Partisi lideri, “Bu Ankara’da herkesin bildiği bir şey” ifadeleriyle karşılık verdi.