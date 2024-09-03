Ümit Özdağ’dan akla ziyan açıklama: Neden rakı içen valilerimiz yok?

Mazlum mülteciler üzerinden gündem yaratmaya çalışan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iktidarı eleştireyim derken bu sefer baltayı taşa vurdu.

Özdağ, rakı içmeyen emniyet müdürü ve valilerin olmadığı eleştirisinde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Herhangi bir tarikata veya cemaate üye olmadan da devlet memuru olabileceğimizi gösterin bize. Ben sıkı bir Yeşilaycıyım ama neden rakı içen emniyet müdürü veya valilerimiz yok? Rakı içmek suç mu?”