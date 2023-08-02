Ümit Özdağ'dan Akbelen provokasyonu! Irkçılık hızını kesmedi ağaç çığırtkanlığı yaptı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Akbelen'de faaliyet yürüten enerji şirketinin Ankara'daki binasının önüne gitti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ırkçılıkta hızını alamayarak Akbelen için ağaç provokasyonuna soyundu.
"Akbelen’de bir doğa katliamı yaşandı ve yaşanıyor. Zafer Partisi olarak biz geçen sene ve bu sene Akbelen’e yaptığımız ziyaretlerde yerinde müşahede ettik ve kamuoyunun gündemine taşıdık" diyen Özdağ, "Akbelen’de vatandaş ve köylülerle yapmış olduğumuz istişare toplantısından önce Limak şirketinin bir yönetim kurulu üyesi randevu isteyerek bilgi vermeyi arzu etti. Kendisini İzmir’e davet ettim ve Limak şirketinin pozisyonunu anlattı. İkna olmadık. Bölgede ağır bir tahribatın yapıldığı, çevre katliamının yapıldı sabittir” ifadelerini kullandı.
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