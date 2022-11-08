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Siyaset Ümit Özdağ'a Timurtaş Hoca ile cevap! 'Pislik cenazelerini camilere taşıyacaklar'
Siyaset

Ümit Özdağ'a Timurtaş Hoca ile cevap! 'Pislik cenazelerini camilere taşıyacaklar'

Afganistan'daki bir Kur'an kursunda eğitim gören çocukların görüntüsünü "çağ dışı" diye yorumlayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Timurtaş Hoca'yı akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 21:48:00 - 2022-11-08 21:55:08

 Yeniakit.com.tr 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Afgan çocukların Kur'an öğrenmesini cahilce ifadeler kullanarak hedef aldı.

Çocukların Kur'an eğitimi aldığı anlara ait görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Ümit Özdağ, Kur'an öğrenmenin "çağ dışı" olduğunu savundu.

Cahilce ifadeler kullanan Özdağ, "Bir tarafta yapay zeka, kuantum bilgisayarlar, uzay yürüyüşü diğer tarafta gördüğünüz manzara. Evet, Batı emperyalist ancak tek suçlu emperyalizm değil. Müslüman halkların çağın köleleri kalmasını sağlayan gerici zihniyet." dedi.

Özdağ, mesajını ırkçı ifadelerle tamamladı: İlk emri OKU olan bir dinin göçebe zihniyete teslim olması.

Ümit Özdağ'a sosyal medyada tepki yağarken "Haddini bil" çağrıları yapıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, ırkçı Özdağ'a merhum Timurtaş Hoca'nın şu sözleri ile cevap verdi:

Hem İslam'a çağ dışı diyecekler hem de pislik cenazelerini camilere taşıyacaklar. Müslümanlar da sanki önlerine gelen her cenazeyi kaldırmaya mecburmuş gibi o ölünün arkasında durup tekbir alıyorlar. Mecbur musunuz ya?

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Siyaset

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