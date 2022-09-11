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Gündem Ümit Özdağ'a çok sert tepki! 'FETÖ’nün oyuncağı bir zavallısın! Bir oy için her şeyi satarsın'
Gündem

Ümit Özdağ'a çok sert tepki! 'FETÖ’nün oyuncağı bir zavallısın! Bir oy için her şeyi satarsın'

Türkiye'de mülteci provokasyonunu hortlatan Zafer Partisi Genel Başkanı ırkçı Ümit Özdağ'ın polislerin promosyon parasıyla ilgili iftirasına tepki gösteren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Sen Fetö’nün operasyonunun oyuncağı bir zavallısın! Bir oy için her şeyi satarsın" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 15:57:00 -
Ümit Özdağ'a çok sert tepki! 'FETÖ’nün oyuncağı bir zavallısın! Bir oy için her şeyi satarsın'

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, polisin promosyon parasının ENSAR, TÜRKEN, TÜRGEV gibi vakıflara bağış olarak verildiği iftirasını paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'a sert tepki göstererek, Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çataklı, "Bir oy için her şeyi satarsın" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı ırkçı Ümit Özdağ polisin promosyon parasının ENSAR, TÜRKEN, TÜRGEV gibi vakıflara bağış olarak verildiği iftirasını attı. Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu doğru ise dünyayı başınıza yıkarız. Elinizi polisin onurundan ve cebinden çekin. Zafer Partisi olarak söz veriyoruz. Bu doğru ise bu parayı faizi ile polisimize vereceğiz." dedi.

"Fetö’nün operasyonunun oyuncağı bir zavallısın!"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı çirkin paylaşıma tepki göstererek "Sen Fetö’nün operasyonunun oyuncağı bir zavallısın! Bir oy için her şeyi satarsın, bu ülkenin itibarı, birikimi, kurumları dahil!" ifadelerini kullandı.

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