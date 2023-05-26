  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ümit Özdağ'a büyük şok
Medya

Ümit Özdağ'a büyük şok

Yeniakit Publisher
2023-05-26 15:37:00 -
Ümit Özdağ'a büyük şok

Posta gazetesi yazarı Rauf Tamer, Millet İttifakı'nın leblebi çekirdek gibi bakanlık koltuğu dağıtmasını eleştirdi.

Posta gazetesi yazarı Rauf Tamer, Millet İttifakı'nın leblebi çekirdek gibi bakanlık koltuğu dağıtmasını eleştirdi. Son olarak, Ümit Özdağ'la ilgili bakanlık iddialarının ortaya atıldığını hatırlatan Tamer, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Prof. Ümit Özdağ’a yapılan eleştiriler şöyle:

- PKK çizgisine gelmiş...

- Bayan Buldan’la aynı saflara geçmiş... vs...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

(...) Gittiği yerde ilke mi kalmış?

Her gün kılık değiştirenler, sabah başka akşam başka maske takanlar, milletin gözüne baka baka yalan söyleyenler... Neler var orada.

(...) Şunun farkında mısınız?

- Masayı tarumar etti Özdağ.

Yani, Cumhur İttifakı oraya bir Truva Atı gönderseydi, bundan iyisini yapamazdı.

***

Bir bakanlık lafı geçti.

Bilmiyorum aslı var mı?

Normal zamanda olsaydı, böyle bir pazarlığı yakışıksız bulurduk ama bakar mısınız, leblebi çekirdek gibi zaten koltuk dağıtıyorlar. (...)" 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23