Ümit Özdağ'a büyük şok

Posta gazetesi yazarı Rauf Tamer, Millet İttifakı'nın leblebi çekirdek gibi bakanlık koltuğu dağıtmasını eleştirdi. Son olarak, Ümit Özdağ'la ilgili bakanlık iddialarının ortaya atıldığını hatırlatan Tamer, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Prof. Ümit Özdağ’a yapılan eleştiriler şöyle:

- PKK çizgisine gelmiş...

- Bayan Buldan’la aynı saflara geçmiş... vs...

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(...) Gittiği yerde ilke mi kalmış?

Her gün kılık değiştirenler, sabah başka akşam başka maske takanlar, milletin gözüne baka baka yalan söyleyenler... Neler var orada.

(...) Şunun farkında mısınız?

- Masayı tarumar etti Özdağ.

Yani, Cumhur İttifakı oraya bir Truva Atı gönderseydi, bundan iyisini yapamazdı.

***

Bir bakanlık lafı geçti.

Bilmiyorum aslı var mı?

Normal zamanda olsaydı, böyle bir pazarlığı yakışıksız bulurduk ama bakar mısınız, leblebi çekirdek gibi zaten koltuk dağıtıyorlar. (...)"