Ümit Özdağ'a bomba çağrı: İnanmıyorsan Meral Hanım'a sor!

Melih Altınok, ayrımcı söylemlerini eleştirdiği için kendisini kınayan Ümit Özdağ ile fena kafa buldu. Özdağ'ın kendisine "emir alarak böyle yazılar yazdığı" suçlamasında bulunduğunu belirten Altınok, "Nazileri andıran söylemleri olan bir partinin hayatın emir-komuta zincirinde işlediğini düşünmesine şaşıracak değilim... Ama koca koca insanlardan azıcık mantık beklemeye hakkım var sanıyorum... Öyle ya, İyi Parti'nin hizbi bir partinin genel başkanının eleştirilmesini olsa olsa Meral Akşener arzu edebilir. E onun da yabancı düşmanlığı konusunda Ümit Bey'e laf söyleyecek durumu yok. İnanmıyorsanız Meral Hanım'a sorun" ifadelerini kullandı. İşte Sabah gazetesindeki o ironik yazı:

"(...) Zafer Partisi, Genel Başkanları Ümit Özdağ'ın ırkçı, ayrımcı söylemlerini eleştirdiğim için beni kınamış.

Özdağ'dan "nefret ettiğim" için eleştirmeye bahane arıyormuşum. Emir alarak böyle yazılar yazıyormuşum.

Günlerdir sosyal medya platformlarında paylaşılan yazılarımı şikâyet ediyorlar. Trolleri de bir yandan...

Birincisi nefret ettiğim kimse yok. Hayatım boyunca da birine bu derece ağır hisler taşıdığımı hatırlamıyorum...

Nefret söylemi karşısında nefrete sarılarak sağlıklı bir sonuç alınacağına da inanmıyorum.

Şahsi bir mesele değil ki bu.

Bugüne kadar da zor durumdaki sığınmacıları sabah akşam hedef gösteren kim olsa aynılarını söyledim.

"Emir" meselesine gelince...

Nazileri andıran söylemleri olan bir partinin hayatın emir-komuta zincirinde işlediğini düşünmesine şaşıracak değilim...

Ama koca koca insanlardan azıcık mantık beklemeye hakkım var sanıyorum...

Öyle ya, İyi Parti'nin hizbi bir partinin genel başkanının eleştirilmesini olsa olsa Meral Akşener arzu edebilir.

E onun da yabancı düşmanlığı konusunda Ümit Bey'e laf söyleyecek durumu yok.

İnanmıyorsanız Meral Hanım'a sorun."