Ümit Özdağ'a bir ayar da Doğan Kasadolu'dan! 'Finansmanı kim sağlıyor cevap ver!'

Yeniakit.com.tr

Irkçı açıklamaları ile Türkiye'de yabancı düşmanlığının fitilini ateşleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yalanlarını birer birer ortaya çıkartan Akit Medya Grubu'nu hedef aldı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, Cübbeli Ahmet Hoca'yı öne sürerek, "Kraliçenin Müslümanı Akit, Türkiye’nin bağımsızlığına karşı çalışan odaktır. Cübbeli Ahmet Hoca’nın açıklamaları Akit’in Lawrence operasyonun güncel hali, İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin modern şekli olduğunu göstermektedir. Akit Damat Ferit’in çizgisini temsil eder." şeklinde hadsiz sözler sarf etti.

Ümit Özdağ'ın mesajına tepki gösteren iş adamı Doğan Kasadolu, yeniakit.com.tr'ye konuştu. Kasadolu, "Ben Yahudi dinine mensup bir vatandaş olarak Akit Medya Grubu'nda yıllardır hiçbir ayrıma uğramadım." dedikten sonra Özdağ'ın ırkçı tutumuna dikkat çekti.

'Finansmanını açıkla çağrısı'

Özdağ'ın parti finansmanını nasıl sağladığını açıklaması gerektiğini belirten Kasadolu, şöyle devam etti:

Bu adam bir parti kurup başına geçmiş. Bu partinin finansmanını kim sağlamıştır? Bu adam bu parayı nereden buldu? Bugün bir parti kurmak milyarlarca lira para gerektirir. Bir daire kiralayacaksın, bölgelerde adam çalıştıracaksın.. Bu milyarları bulan bir harcamadır. Ümit Özdağ bütün harcamalarını açık açık kamuoyu ile paylaşmalı.