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Gündem Ümit Özdağ yeni fitne ateşini yaktı! "Atatürkçü olmayanın cehenneme kadar yolu var"
Gündem

Ümit Özdağ yeni fitne ateşini yaktı! "Atatürkçü olmayanın cehenneme kadar yolu var"

Toplumda Suriye düşmanlığı oluşturma konusunda çalışmalarıyla tanınan milletvekili Ümit Özdağ, yeni bir fitne ateşini yaktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 13:59:00 -

Özellikle son dönemlerde Afganistan’dan Türkiye’ye yönelen göç, ülkenin en çok tartışılan konuları arasına girdi. Bu konuda siyasilerden yapılan çeşitli açıklamalar ve sosyal medyadaki bazı hesaplardan yapılan ırkçı paylaşımlar mültecilere yönelik ayrımcılığı alevlendirdi.

Toplumda Suriye düşmanlığı oluşturma konusunda çalışmalarıyla tanınan milletvekili Ümit Özdağ, kendince bu durumu fırsat bilip provokatif paylaşımlarda bulunmuştu.

Yeni bir fitne ateşi yaktı!

Bununla yetinmeyen Özdağ, yeni bir fitnenin ateşini yaktı.

Ümit Özdağ, kendince başlattığı "Ayyıldız Hareketi"ni anlatırken "Atatürkçü olmayanın cehenneme kadar yolu var" ifadelerini kullandı.

Özdağ'ın skandal sözlerine kısa sürede tepki yağdı.

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