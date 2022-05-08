Ümit Özdağ şimdi de Melih Gökçek'i tehdit etti! 'Karşıma çıkarsan seni perişan ederim Melih'

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Siyasetçi kimliğini bir kenara bırakıp sokak kabadayısı gibi davranan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'i, "Bir daha suça meyilli zekan ile benim karşıma çıkarsan seni perişan ederim Melih." ifadeleri ile tehdit etti.

'Ümit Özdağ eğitilmiş biri'

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Melih Gökçek, ülkelerindeki iç karışıklıktan kaçarak Türkiye'ye sığınan göçmenleri ırkçı sözlerle hedef alan Özdağ'a tepki gösterdi. "Ümit Özdağ eğitilmiş biri." diyen Gökçek, Özdağ'ın geçmiş yıllardaki bir konuşmasını paylaşarak, "Bunu kendi anlattığı örnekle ortaya koyuyor. Bakın algı nasıl yapılır, insanlar nasıl kandırılır, gerçek olmayan bir konu gerçekmiş gibi insanlar nasıl ikna edilir tek tek anlatıyor. Tıpkı Suriyeli göçmenler konusu gibi." ifadelerini kullandı.

Gökçek'in mesajına Twitter hesabından cevap veren Özdağ, yine çirkin bir üslup kullanarak tepkileri üzerine çekti:

Doğru, Atatürk ve babam eğitti beni, Rahmetli babam Cengiz ağabeyi çok severdi. Onun hatırına sana bir şey söylemedim şimdiye değin. Bir daha suça meyilli zekan ile benim karşıma çıkarsan seni perişan ederim Melih. Söz veriyorum. Zafer Partisi'ne saygı göstermeyi öğreneceksin.