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Siyaset Ümit Özdağ parti kurunca kıvırdı! Çağrısı alay konusu oldu
Siyaset

Ümit Özdağ parti kurunca kıvırdı! Çağrısı alay konusu oldu

Dün, "Atatürkçü olmayanların cehenneme kadar yolu var" diyerek bir kısım vatandaşları hedef alan çakma ülkücü Ümit Özdağ, parti kurduktan sonra, "Tüm yurttaşları bekliyorum" demeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 16:19:00 - 2021-09-01 16:25:50

 yeniakit.com.tr 

Irkçı söylemlerde bulunarak Araplara düşmanlık yapan, ancak partisine Arapça isim koyarak cehaletini gözler önüne seren Ümit Özdağ, yeni saçmalıklarla gündem olmaya devam ediyor.

Ülkücü olduğunu ileri sürüp faşist siyaset izleyen ve halkı kin ve nefrete sevk etmek için elinden geleni ardına koymayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şimdi de halka yaptığı çağrıyla gündeme geldi.

Parti kurmadan önce, "Atatürkçü olmayanların cehenneme kadar yolu var" diyen ve bu ülkede yaşayan kimi vatandaşları hedefe koyan hadsiz, şimdi de herkesi partisine çağırdı.

Parti kurunca çark eden Özdağ, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Zafer Partisi geçici genel merkezi (Ankar İl Başkanlığı) binamızda çalışmalarımıza başladık. Tüm yurttaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ'ın konusu sosyal medyada alay konusu oldu.

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