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Aktüel Ümit Özdağ ortalığı birbirine kattı: Dilan Polat'ın hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum! İddia çok büyük…
Aktüel

Ümit Özdağ ortalığı birbirine kattı: Dilan Polat'ın hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum! İddia çok büyük…

Yeniakit Publisher
2024-09-08 20:19:00 - 2024-09-08 20:20:07
Ümit Özdağ ortalığı birbirine kattı: Dilan Polat'ın hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum! İddia çok büyük…

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, provokatörlüğü ile ortalığı yine birbirine kattı! Bu sefer Dilan ve Engin Polat çiftini işaret ediyor. Dilan ve Engin Polat çiftinin tahliye edilmesi sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla gündemi salladı.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 10 aydır tutuklu bulunan çiftin serbest bırakılması, kamuoyunda büyük tepki çekti. Özdağ, özellikle Dilan Polat’ın tahliye sonrası yaptığı paylaşımları eleştirerek, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özdağ, Polat'ın görüntülerini paylaşarak şu sözlerle tepkisini dile getirdi: "Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum. Sen, kocan ve benzerleriniz, 85 yaşında kadınların kağıt mendil satarak kiralarını ödemeye çalıştığı, pazar yerlerinde çürümüş meyveleri toplayarak karnını doyurmaya çalışan bir ülkede hak etmediğiniz görgüsüz zenginliğinizle devrin yüz karasını temsil ediyorsunuz."

Polat çiftinin toplumda kötü bir örnek teşkil ettiğini vurgulayan Özdağ, sözlerine şu şekilde devam etti: "Siz halk düşmanısınız. Türk gençlerinin hayatını karartıyorsunuz. Gençler, bu tür insanlara özenmeyin. Gerçek kahramanlar, her sabah onuruyla işine giden, ailesine ekmek götüren anne ve babalarınızdır. Örnek alınması gerekenler onlardır, bunlar değil."

Özdağ'ın "Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum ama yazamıyorum" ifadesi ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, "Ne demek yazamıyorsun?" ve "Biz mi yazalım?" gibi tepkiler göstererek açıklamanın daha açık olmasını talep etti.

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