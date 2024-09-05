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Siyaset Ümit Özdağ, Meral Akşener’den böyle bir şey istedi ki… “Paranızı hemen yatırayım”
Siyaset

Ümit Özdağ, Meral Akşener’den böyle bir şey istedi ki… “Paranızı hemen yatırayım”

Yeniakit Publisher
2024-09-05 20:41:00 -
Ümit Özdağ, Meral Akşener’den böyle bir şey istedi ki… "Paranızı hemen yatırayım"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisine 50 bin TL'lik dava açan Meral Akşener'e sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Özdağ’ın, Akşener'e “IBAN numaranızı verin, paranızı hemen yatırırım” ifadeleri dikkat çekti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisine dava açan eski lideri Meral Akşener'e sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

X hesabından yaptığı paylaşımda Meral Akşener'e çok sayıda soru soran Ümit Özdağ, "Ne kadar para toplarsanız toplayın borçlu olduğunuz kul hakkını ödeyemeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Meral Akşener, bana 50 bin TL'lik tazminat davası açmışsınız. Siz bana IBAN numaranızı yollayın. Ben bir yerden bulur hemen hesabınıza yatırırım.Siz İYİ Parti'ye umut bağlayan insanlar için büyük bir hayal kırıklığı oldunuz. Bütün İYİ Partililere ihanet ettiniz. Ne kadar para toplarsanız toplayın borçlu olduğunuz kul hakkını ödeyemeyeceksiniz."

 

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