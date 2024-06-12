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Gündem Ümit Özdağ kendine yakışanı yaptı! Yunanlılara övgü TSK’ya iftira
Gündem

Ümit Özdağ kendine yakışanı yaptı! Yunanlılara övgü TSK’ya iftira

Yeniakit Publisher
2024-06-12 12:38:00 -
Ümit Özdağ kendine yakışanı yaptı! Yunanlılara övgü TSK’ya iftira

Türk Savunma Sanayisini görmezden gelen Faşist Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, Yunan ordusunu övüp Türk ordusunu aşağıladığı paylaşım büyük tepki aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savunma sanayisinde yapmış olduğu başarıyı görmezden gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Türk silahlı kuvvetlerine iftira atarak Yunan ordusunu övdü. Yunanlılar bile Türkiye savunmasının önemini kabul edip itiraf etmişken Türkiye’deki bir siyasi partinin genel başkanının sarf ettiği sözler infiale neden oldu. Özdağ’ın paylaşımı şöyle:

Yunan ordusu büyük bir modernizasyon gerçekleştiriyor. Hava kuvvetleri son yıllarda büyük bir atılım yaptı. Yunan leopard 2 tankları büyük bir modernizasyondan geçti. 1480 Yunan Leopard tankı tanesi 35 milyon Avroya yenilendi. Ateş menzili bizim tanklardan 5 kilometre daha fazla hale geldi. 12 tankı birlikte hareket ettirebilen bir sistem tanklara yerleştirildi.

Yunan ordusunun en büyük zaafı subay ve askerinin düşük kalitesi. Ancak AK Parti siyasi saikler ile Türk subay ve asker kalitesini düşürerek Yunanlılara yardımcı oluyor. Artık uyanma zamanı.


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Yorumlar

Boşnak

Boş tüfeklerle isim yazmışlar,bende havada takla atıyorum benide öv benide öv.

ZÜLKARNEYN

Evet uyanma zamanı, içimizdeki yunanı siyonisti münafığı bilme tanıma zamanı
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