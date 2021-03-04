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Siyaset Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa etti! Akşener'in ipliğini pazara çıkardı
Siyaset

Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa etti! Akşener'in ipliğini pazara çıkardı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin bombalayarak istifa etti. Özdağ İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de adeta bombaladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 11:21:00 - 2021-03-04 11:36:54
Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa etti! Akşener'in ipliğini pazara çıkardı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM'de basın toplantısı düzenliyor.

Özdağ, "İYİ Parti’ye FETÖ’cü sızması, uyarılarımıza rağmen devam ediyor. İYİ Parti kuruluş amacından uzaklaşmıştır. CHP'nin uydu partisine gelmiştir. Akşener, HDP’nin Kars'ı kazanmasının önünü açtı" dedi.

Özdağ, "FETÖ'cülerin İyi Parti kadrolarına ders verdiği dönem başladı." dedi.

Özdağ, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Meral Akşener, FETÖ ile mücadelemden rahatsız oldu. CHP'li belediyelerden gelen çantalara onurunuzu sattınız"

Özdağ, İYİ Parti'den istifa ettiğini söyledi.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

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