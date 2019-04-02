Ümit Özdağ istifa mı etti? Son dakika İYİ Parti Ümit Özdağ istifa

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde en büyük yenilgiyi alan İYİ Parti'de istifalar başladı. CHP ve HDP ile ititfak yaparak seçimlere giren İYİ Parti, 2019 yerel seçimlerinde büyükşehir ve illerde belediye başkanlığını kazanamazken sadece toplamda 25 ilçe ve beldede kazanabildi. Seçim sonuçlarının ardından İYİ Parti'de son dakika istifalar da gelmeye başladı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ partideki görevinden son dakika istifa etti.

Edinilen bilgiye göre İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, genel başkan yardımcıları Koray Aydın ve Musavvat Dervişoğlu'nun parti içi politikalarına ve bu politikalar sonucu ortaya çıkan olumsuz seçim sonuçlarına tepki olarak bu kararı aldığı iddia edildi.

31 Mart 2019 yerel seçim partilerin kazandıkları belediye sayıları

Resmi olmayan sonuçlara göre İYİ Parti'nin kazandığı bazı belediyeler şu şekilde:

Antalya Demre

Antalya Elmalı

Aydın İncirliova

Aydın Köşk (netleşmedi)

Aydın Nazilli

Balıkesir Susurluk

Burdur Kocaeliler (Belde)

Bursa Mustafakemalpaşa

Çanakkale Eceabat

Çanakkale Gökçeada

Çorum Sungurlu

Denizli Baklan (netleşmedi)

Edirne İpsala

Isparta Eliborlu

İzmir Tire

Karaman Ermenek

Kayseri İncesu

Samsun İlkadım

Trabzon Yomra

Yozgat Yenifakılı

Yozgat Yerköy

Zonguldak Gökçebey

Ümit Özdağ, 3 Mart 1961 tarihinde Japonya'nın Tokyo şehrinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Münih Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi'nde öğrenim gördü. Daha sonra araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1990'da “Atatürk ve İnönü döneminde ordu-siyaset ilişkileri” konulu çalışmasıyla siyaset bilimi doktoru, 1993'de de “Menderes döneminde ordu-siyaset ilişkileri ve 27 Mayıs askeri hareketi” konulu teziyle doçent unvanını aldı. Bunun yanında çeşitli saha araştırmalarında da çalışmalarda bulundu. 1997-1998 yılları arasında da Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Towson Üniversitesi'nde küreselleşme ve Avrasya'da etnik sorunlar konularında dersler verdi. Öte yandan Özdağ, Diyanet Araştırmaları Merkezi, Türkiye Enstitüsü, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi ile Ermeni Araştırmaları Enstitüsü'nün kurulmasında büyük rol oynamıştır. Halen 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapmaktadır.

Siyasi yaşamı

2005 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanlığına aday olan Ümit Özdağ, aynı yıl içerisinde partiden tasfiye edilmiştir. 2010 senesinde de yeniden MHP'ye döndü. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan parlamento seçimlerinde de partisinin İstanbul 2. bölge 4. sıradan milletvekili adayı oldu. 21 Mart 2015 günü yapılan kurultayda da partisinin merkez yürütme kuruluna üyeliğine seçildi. 2015 Türkiye genel seçimlerinde de Gaziantep milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 14 Kasım 2015 tarihinde de MHP'nin genel başkan yardımcılığına getirildi. 24 Şubat 2016'da da ''Parti olağan üstü kurultaya gitmelidir" diyerek görevinden istifa etmiştir. 9 Nisan 2016 tarihinde de Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanlığına aday olduğunu açıklamıştır. Bunun üzerine parti tüzüğünün bazı maddelerini ihlal ettiği gerekçesi ile MHP'den ihraç edilmiştir.

Eserleri

Atatürk ve İnönü Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri

Değişen Dünya Dengeleri ve Basra Körfezi Krizi

Menderes ve İnönü Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri ve 27 Mayıs İhtilali

Türkiye, Kuzey Irak ve PKK - Bir Gayri Nizami Savaşın Anatomisi

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri

Türkiye'de Düşük Yoğunluklu Çatışma ve PKK

Yeniden Türk Milliyetçiliği

Gelecek 1000 Yılda da Buradayız

Kürtçülük Sorununun Analizi ve Çözüm Politikaları

Türk Ordusunun PKK Operasyonları

Kerkük, Irak ve Ortadoğu

Türk Ordusu'nun Kuzey Irak Operasyonları

Telafer-Bir Türkmen Kentinin Amerikan Ordusu ve Peşmer-gelere Karşı Savaşı

İstihbarat Teorisi

PKK Neden Bitmedi Nasıl Biter - Kürtçülük Sorununun Analizi ve Çözüm Politikaları

Pusu ve Katliamların Kronolojisi

Ermeni Psikolojik Savaşı - Dünyada ve Türkiye’de

Cumhuriyetin En Uzun Dört Yılından Geçerken Türk Sorunu

Türk Ordusu PKK’yı Nasıl Yendi, Türkiye PKK’ya Nasıl Teslim Oluyor

Doğu Raporu - Bölgede Türk Kimliği ve Türklük Algısı

İkinci Tek Parti Dönemi - AKP'nin Yumuşak Hegemon Parti Projesinin Anatomisi

İstihbarat Dünyası