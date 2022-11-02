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Siyaset Ümit Özdağ işte şimdi hapı yuttu! Bomba gelişme az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu
Siyaset

Ümit Özdağ işte şimdi hapı yuttu! Bomba gelişme az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sosyal medya paylaşımından dolayı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "tehdit" suçundan fezleke düzenledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 12:10:00 -
Ümit Özdağ işte şimdi hapı yuttu! Bomba gelişme az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sosyal medya paylaşımından dolayı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "tehdit" suçundan fezleke düzenledi.

 

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, Özdağ'ın, Twitter hesabından 9 Mayıs 2022'de yaptığı paylaşıma yer verildi.

Özdağ'ın paylaşımda kullandığı ifadeyle tehdit suçunun yasal unsurlarının oluştuğu belirtilen fezlekede, "27. dönem milletvekili Ümit Özdağ'ın tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

Fezleke, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

 

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Yorumlar

Akit bu sevindirici, haberiverdin, ALLAH geçmişlerinize rahmet eylesin mekanı Cennet Makamı ALİ olsun. t

ÇOK SEVİNDİM, kararı alanlarada, ALLAH cc uzun ömürler versin, Bizi Sevindirler ALLAH cc da bu kararı alanları Sevindirsin,
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