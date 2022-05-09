Ümit Özdağ ırkçı ifadelerine bir yenisini ekledi!
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MÜSİAD’ın 32. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda Suriye'de yaşanan savaştan çıkıp ülkemize sığınan mazlumlara ilişkin açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı ırkçı ifadelerine devam etti.
Yeniakit Ankara
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MÜSİAD’ın 32. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda Suriye'de yaşanan savaştan çıkıp ülkemize sığınan mazlumlara ilişkin açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı ırkçı ifadelerine devam etti.
Özdağ sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sayın Erdoğan, Türkiye babanın çiftliği değil. Vatanımızı paylaşmayacağız. Paramızı paylaşmayacağız. Ülkemizi daha fazla soydurmayacağız. Gelecek seçimler bir referandum olacak. Tek soru, Erdoğan ve Sığınmacılar gitsin mi? Zafer Partisi hem sizi hem sığınmacıları yollayacak” ifadelerini kullandı.