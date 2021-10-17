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Gündem Ümit Özdağ ilk kez anlattı: Beni kapıda bekletip görüşmeden geri gönderdi
Gündem

Ümit Özdağ ilk kez anlattı: Beni kapıda bekletip görüşmeden geri gönderdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili anısını ilk kez anlattı. Kendisini tebrik etmek için İmamoğlu’nu ziyarete gittiğini söyleyen Özdağ, İmamoğlu’nun kendini 45 dakika boyunca bekletip görüşmeden geri gönderdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 14:45:00 -
Ümit Özdağ ilk kez anlattı: Beni kapıda bekletip görüşmeden geri gönderdi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na son günlerde Türkiye'yi gezerek cumhurbaşkanlığı seçimi için nabız yoklayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı anısını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.

İBB seçimleri sonrası Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etmek için ziyarete gittiğini açıklayan Özdağ, 45 dakika kapıda bekletildikten sonra geri gönderildiğini söyledi.

Yaşananlar sonrası İmamoğlu'nun kendisinden herhangi bir özür bile dilemediğini aktaran Özdağ, "Siz Elazığ vali ve belediye başkanını eleştirecek konumda değilsiniz" diyerek, "Sizi randevu alıp tebrik etmeye gelmiştim. 45 dakika bekletip görüşmediniz ve sonra özür dilemediniz" ifadelerini kullandı.

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