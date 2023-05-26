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Siyaset Ümit Özdağ ile de kol kola girdi! Demirtaş’tan son çırpınışlar
Siyaset

Ümit Özdağ ile de kol kola girdi! Demirtaş’tan son çırpınışlar

Yeniakit Publisher
2023-05-26 12:09:00 - 2023-05-26 12:20:19
Ümit Özdağ ile de kol kola girdi! Demirtaş’tan son çırpınışlar

PKK tutuklusu Selahattin Demirtaş, ırkçı Ümit Özdağ ile birlikte Kılıçdaroğlu'nu destekleme çağrısı yaptı.

HDP'nin Edirne Cezaevi'nde tutulan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandığa gitme çağrısında bulundu.

Demirtaş Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sandıktan değişim çıkmazsa ekonomide ve demokraside felaket olacak. Artık bu işin üçüncü turu da yok! Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapalım, Türkiye nefes alsın. Sandığa gidin, 1 nefes için 1 oy verin."

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Ahmet Kenan uçar

Sandığa gidecezde sana nefes olmayacağız
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