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Gündem Ümit Özdağ için Kandil'e danıştılar
Gündem

Ümit Özdağ için Kandil'e danıştılar

Yeniakit Publisher
2023-05-25 01:52:00 -
Ümit Özdağ için Kandil'e danıştılar

Geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanlığı ikinci turunda kimi destekleyeceği merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili olarak HDP'nin Özdağ'ı Kandil'e danıştığı ortaya çıktı.

HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın yaptığı ortak açıklama ile ilgili yazılı bir açıklama yapıp, nihai kararlarını yarın paylaşacaklarını açıklamıştı.

Söz konusu açıklamanın ardından HDP’ye yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, nihai karar öncesi Kandil ile temasa geçildiği öğrenildi.

HDP yetkililerinin Kandil ile yaptıkları görüşmenin ardından aldıkları kararın Kemal Kılıçdaroğlu’na açık değil örtülü destek şeklinde olduğu öğrenildi.
Aldıkları kararı nasıl açıklayacaklarına ise net bir karar veremedikleri belirtiliyor.

Atatürkçü seçmeni kaybetmemek için HDP’nin Kılıçdaroğlu’na desteklerini çektiklerini yumuşak bir açıklama ile geçiştirecekleri, kendi seçmenleri ise, “Sonuna kadar Kılıçdaroğlu’nun yanındayız” mesajını ulaştıracakları ise kulislere yansıdı.

HDP’nin hem kendi seçmenlerini sandığa yönlendirmek hem de Kılıçdaroğlu’na destek veren Atatürkçüleri rahatsız etmemek için bu kararı aldığı öğrenildi. Karar alınırken CHP Genel merkezi ile de görüşüldüğü öne sürüldü.
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Özdağ Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vereceğini açıkladı.

Kaynak: Ajansnews

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