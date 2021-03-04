İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Bu sıcak gelişmenin ardından pek çok kişi yeni bir partinin kurulup kurulmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Ümit Özdağ parti kuracak mı?

Ümit Özdağ hangi partiye geçecek? Ümit Özdağ parti mi kuracak?

İYİ Parti’de ihraç süreci yaşayan Ümit Özdağ hakkında çıkan ‘Muharrem İnce’nin partisine geçecek?’ iddialarına sert bir dille yalanlamıştı. Kulislerde Özdağ’ın bir parti kurmak için harekete geçeceği ileri sürülüyor.

İYİ Parti kurucuları arasında yer alan Özdağ, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özdağ, "İYİ Parti'de benim ihracım ile ilgili tek demokratik karar Muğla'da alındı. Diğer 80 ilde Meral Akşener'in baskısı ile bu kararı alındı. İhraç kararı mahkeme tarafından reddedildi. İYİ Parti bu karara direndi. Davayı kazanınca Akşener'den randevu istedim. Demirtaş'ın kahvaltı talebine ertesi gün olumlu cevap veren Akşener bana hala cevap vermediği gibi grup toplantısında bana saldırmaya devam ediyor. Benim yeniden başlatılacağı yazılıyor. Ama ben Akşener'in ikinci kez beni ihraç edecek kadar cesur olmadığını biliyorum. HDP ile aynı masaya oturup anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmeyi kabul edenlerle aynı yolda yürümem mümkün değildir. İYİ Parti'den istifa ediyorum. Akşener beni ihraç edecek kadar cesur değil ama ben istifa edecek kadar cesurum” diye konuştu.