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Siyaset Ümit Özdağ hangi partiye geçecek? Ümit Özdağ parti mi kuracak?
Siyaset

Ümit Özdağ hangi partiye geçecek? Ümit Özdağ parti mi kuracak?

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Özdağ, daha önce İYİ Parti'den ihraç edilmiş ancak mahkeme ihraç kararını iptal etmişti. Özdağ cephesinden gelen haberin ardından pek çok kişi yeni bir partinin kurulup kurulmayacağını araştırmaya başladı. Ümit Özdağ parti mi kuracak? Yeni parti mi kuruluyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-04 11:55:00 -
Ümit Özdağ hangi partiye geçecek? Ümit Özdağ parti mi kuracak?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Bu sıcak gelişmenin ardından pek çok kişi yeni bir partinin kurulup kurulmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Ümit Özdağ parti kuracak mı?

Ümit Özdağ hangi partiye geçecek? Ümit Özdağ parti mi kuracak?

İYİ Parti’de ihraç süreci yaşayan Ümit Özdağ hakkında çıkan ‘Muharrem İnce’nin partisine geçecek?’ iddialarına sert bir dille yalanlamıştı. Kulislerde Özdağ’ın bir parti kurmak için harekete geçeceği ileri sürülüyor.

İYİ Parti kurucuları arasında yer alan Özdağ, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özdağ, "İYİ Parti'de benim ihracım ile ilgili tek demokratik karar Muğla'da alındı. Diğer 80 ilde Meral Akşener'in baskısı ile bu kararı alındı. İhraç kararı mahkeme tarafından reddedildi. İYİ Parti bu karara direndi. Davayı kazanınca Akşener'den randevu istedim. Demirtaş'ın kahvaltı talebine ertesi gün olumlu cevap veren Akşener bana hala cevap vermediği gibi grup toplantısında bana saldırmaya devam ediyor. Benim yeniden başlatılacağı yazılıyor. Ama ben Akşener'in ikinci kez beni ihraç edecek kadar cesur olmadığını biliyorum. HDP ile aynı masaya oturup anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmeyi kabul edenlerle aynı yolda yürümem mümkün değildir. İYİ Parti'den istifa ediyorum. Akşener beni ihraç edecek kadar cesur değil ama ben istifa edecek kadar cesurum” diye konuştu.

Ümit Özdağ kimdir? Ümit Özdağ neden istifa etti?
Ümit Özdağ kimdir? Ümit Özdağ neden istifa etti?

Biyografi

Ümit Özdağ kimdir? Ümit Özdağ neden istifa etti?

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