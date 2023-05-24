Ümit Özdağ 'FETÖ yuvası' dediği İYİ Parti'ye geri döndü!

yeniakit.com.tr

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bundan önceki seçimlerde olduğu gibi yine zafer elde etti. Kandil'in desteklediği 'hesap uzmanı' Kılıçdaroğlu onca muhalif partinin desteğine rağmen hezimete uğramasıyla dünyaya rezil olurken, yüzde 1 oyu bile olmayan partileri Meclis'e sokarak büyük bir başarıya imza attı.

Adayların yüzde 50'nin üzerine çıkamaması nedeniyle ikinci tura kalan seçimlere sayılı günler kalırken, oyların yüzde 5'ten fazlasını alan milliyetçi Sinan Oğan Cumhur İttifakı'nı, ırkçı Ümit Özdağ ise Kandil'in kendisine oy çağrısında bulunduğu Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.

Ümit Özdağ iç savaş mı çıkarmak istiyor?

7 maddelik mutabakat metninde anlaştığı Kılıçdaroğlu için 'seçilirse iç savaş çıkar' diyen Özdağ, Millet İttifakı'nı destekleyen terör elebaşılarının CHP liderine oy istediği PKK ile de aynı safta yer almış oldu.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

FETÖ ile suçladığı Akşener ile aynı adayda birleşti

Teröristlerle aynı adaya destek veren Özdağ, aynı zamanda 'FETÖ yuvası' diyerek ayrıldığı İYİ Parti ile de yeniden birleşmiş oldu.

Özellikle İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun ismini vererek FETÖ'cülerin partiye yerleştirildiğini belirten Özdağ, zehir zemberek ifadeler kullandığı Akşener ile aynı adaya oy verecek.

Böylece Özdağ hem PKK'lılarla hem de FETÖ'cülerin sızdığını söylediği İYİ Parti ile aynı masaya oturmuş oldu!