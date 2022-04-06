Ümit Özdağ ‘Cumhurbaşkanı adayımız o’ demişti! Mansur Yavaş cephesinden ilk açıklama geldi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Fox TV’de İsmail Küçükkaya’ya yaptığı açıklamada, “Zafer Partisi olarak bizim cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş‘tır. Biz Yavaş’a çağrımızı yapıyoruz, takdir kendisinindir” dedi.

Ümit Özdağ’ın sözleri üzerine gözler Mansur Yavaş cephesine çevrildi. “Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olacak mı” sorusuna basın danışmanı olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Gültekin yanıt verdi. Gültekin, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır.

Bizim derdimiz, gece-gündüz demeden çalışarak Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek, üretimi artırmak ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini sağlamaktır. Hemşehrilerimize şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz.”