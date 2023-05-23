Ümit Özdağ canlı yayında açıkladı: Bu akşam bir daha görüşeceğiz

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yaklaşık 2.8 milyon oy alan Sinan Oğan, ikinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklaması gündeme bomba düştü.

Oğan’ı aday gösteren ATA İttifakı’nın kurucu bileşenlerinden Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün “Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır” dedi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ümit Özdağ ile Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün saat 18.30’da bir araya geldi. Özdağ’ın Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceği iddia edildi.

Bugün canlı yayında kameralar karşısına geçen Ümit Özdağ, “Sayın Kılıçdaroğlu ile bu akşam bir daha görüşeceğiz. Sığınmacıların dönüşünün temini konuşulacak. Yarın Zafer Partisi’nde ortak açıklama yapacağız” dedi.

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