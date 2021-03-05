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Siyaset Ümit Özdağ bombaladı, üç maymun medyası döküldü! ‘Çanta, bavul, ihale’ var ama aradığınız ‘yüreğe’ şu anda ulaşılamıyor
Siyaset

Ümit Özdağ bombaladı, üç maymun medyası döküldü! ‘Çanta, bavul, ihale’ var ama aradığınız ‘yüreğe’ şu anda ulaşılamıyor

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinden istifa ederken İYİ Parti içindeki pislikleri tek tek saydı. İYİ Parti’deki ihale skandalları ve “çantaları” anlatan Ümit Özdağ’ın sözleri muhalif basında yer bulamadı. Sözcü, Cumhuriyet ve Karar gibi muhalifler, Özdağ’ın bu iddialarına değinmeden sadece istifa ettiğini aktardı. Hatta BirGün, Özdağ'a birinci sayfasında hiç yer vermedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 13:16:00 -
Ümit Özdağ bombaladı, üç maymun medyası döküldü! ‘Çanta, bavul, ihale’ var ama aradığınız ‘yüreğe’ şu anda ulaşılamıyor

 yeniakit.com.tr 

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, aylar önce bir TV programında yaptığı açıklamayla, İYİ Parti içinde FETÖ’cülerin olduğunu ortaya koymuştu. Bu sözlerinin ardından büyük ses getiren Özdağ, apar topar İYİ Parti tarafından ihraç edilmiş ve mahkeme kararıyla partisine geri dönmüştü. Dün bir basın toplantısı düzenleyen Özdağ, İYİ Parti’den istifa ettiğini açıkladı.

Özdağ düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti hakkında da çok önemli açıklamalar yaptı. Partisinin CHP’nin arka bahçesi haline geldiğini söyleyen Özdağ, aynı zamanda HDP’nin bazı illerde İYİ Parti sayesinde kazandığını vurguladı. Özdağ, parti içinde halen FETÖ’cülerin olduğunu da belirterek, partiye gelen “çantalardan” ve çeşitli “ihalelerden” bahsetti. Ümit Özdağ, partinin karıştığı birçok skandala dair belgelerin de olduğunu ekledi.

Muhalif medya üç maymunu oynadı

Ümit Özdağ’ın sözleri, Millet İttifakı’ndaki yolsuzlukları ve bunun beraberinde getirdiği huzursuzluğu gözler önüne sererken, muhalif medya yine üç maymunu oynadı. Sözcü, Cumhuriyet ve Karar gibi gazeteler, Ümit Özdağ’ın sözlerini cımbızlayarak verdi. Terör örgütlerine yakınlığıyla bilinen BirGün paçavrası ise, haberi birinci sayfasından hiç görmedi!..

Sözcü Ümit Özdağ istifa etti, dedi ve İYİ Parti'deki vekil sayısının düştüğünü söyledi.

Cumhuriyet ise, "Milliyetçi parti sinyali" diyerek yeni parti kurulacağının sinyalinin verildiğini söyledi. Aynı zamanda İYİ Parti'nin verdiği cevabı da yanına ekledi.

Karar ise "Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa etti" diyerek Akşener'in verdiği cevabı ekledi.

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