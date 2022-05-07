Ümit Özdağ, “akılsız dost” mu, yoksa “akıllı düşman” mı?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye’nin terör gibi kalıplaşmış sorunlarına çözüm üretmek, ekonomiye dair çıkarımlarda bulunmak, muhalefetteki yozlaşmışlığa dair konuşmak yerine, mülteci düşmanlığı yaparak, ırkçı siyasetle toplumu kin ve nefrete sevk etmeye çalışıyor.

Sağ duyulu vatandaşlardan umduğunu bulamayınca daha da sert siyaset izlemeye başlayan Özdağ, Türkiye’deki tüm mültecileri kovmayı vaat ederek Hitler’i aratmayan bir tutum sergiliyor.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Özdağ’ın izlediği nefret siyasetini değerlendirdi.

Karahasanoğlu’nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Ümit Özdağ, Türkiye’nin dostu mu, düşmanı mı?

Böyle akılsız dost olacağına, akıllı düşmanın olsun, daha iyi diye, atalarımız boşuna söylememişler..

PKK’ya, şehirleri değil.. Güneydoğuyu değil..

Şimdi artık, Kandil’i bile dar etmeye başlamışız..

Bunda, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın..

Tabii ki İHA’ların, SİHA’ların..

Tabii ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın liderliğinin büyük katkısı var..

Artık Kürt vatandaşlarımız, PKK’ya da, onun uzantısı HDP’ye de isyan eder olmuşlar..

Terör örgütüne karşı itiraz etmek bile düne kadar mümkün değil idi. Maalesef acılı anneler babalar bile, çocukları kaçırılmış aileler bile HDP’ye de PKK’ya itiraz etme cesaretini kendilerinde bulamıyorlardı..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...