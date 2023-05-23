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Gündem Ümit Özdağ 6'lı masayı dağıttı! İşte kararın yarına ertelenmesinin gerçek nedeni
Gündem

Ümit Özdağ 6'lı masayı dağıttı! İşte kararın yarına ertelenmesinin gerçek nedeni

Yeniakit Publisher
2023-05-23 15:17:00 - 2023-05-23 15:18:43
Ümit Özdağ 6'lı masayı dağıttı! İşte kararın yarına ertelenmesinin gerçek nedeni

Ekranların karşısına çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kararını açıklamayı bir gün daha erteledi. Odatv, sürecin uzamasının detaylarına ulaştı. Ümit Özdağ'ın taleplerine altılı masadan itirazlar yükseldi. İtirazı yapan isimler ise Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu.

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

 

Ümit Özdağ bu görüşme Kemal Kılıçdaroğlu'na mutabakat metni sundu.

Ümit Özdağ bugün ekranların karşısına çıkarak sürecin devam ettiğini ifade etti.

Ümit Özdağ, bu akşam Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini ve anlaşılması durumunda yarın saat 11.00'de açıklama yapacaklarını duyurdu.
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AÇIKLAMA NEDEN ERTELENDİ 

Ertelenen açıklamanın detayına Odatv ulaştı.

Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede, Kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 Md. Ve 66 Md.) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren 6 maddelik bir teklif yaptı.

BABACAN VE DAVUTOĞLU İMZALAMADI

Özdağ, altılı masadan herkesin bu metnin altına imza atmasını istedi.

Bu isteğe DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu itiraz etti.

İki liderin metne imza atmaması üzerine yapılacak basın açıklaması ertelendi. 

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Yorumlar

Neron11

Özdağ KK terörle mücadele edeceğim dese bile bu sözü asla tutmayacağını bilmiyormu.

Saffet

Kilicdar Ver bi tane daha Ç. Başkanlığı yardımcılığı diyecem ama koltuk kalmamıs
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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