Ümit Özdağ 6'lı masayı dağıttı! İşte kararın yarına ertelenmesinin gerçek nedeni

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Ümit Özdağ bu görüşme Kemal Kılıçdaroğlu'na mutabakat metni sundu.

Ümit Özdağ bugün ekranların karşısına çıkarak sürecin devam ettiğini ifade etti.

Ümit Özdağ, bu akşam Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini ve anlaşılması durumunda yarın saat 11.00'de açıklama yapacaklarını duyurdu.

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AÇIKLAMA NEDEN ERTELENDİ

Ertelenen açıklamanın detayına Odatv ulaştı.

Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede, Kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 Md. Ve 66 Md.) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren 6 maddelik bir teklif yaptı.

BABACAN VE DAVUTOĞLU İMZALAMADI

Özdağ, altılı masadan herkesin bu metnin altına imza atmasını istedi.

Bu isteğe DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu itiraz etti.

İki liderin metne imza atmaması üzerine yapılacak basın açıklaması ertelendi.