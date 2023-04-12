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Siyaset Ümit Özdağ 6'lı Masa'ya ateş püskürdü: Türk kimliğini kaldıracaklarını söylüyorlar
Siyaset

Ümit Özdağ 6'lı Masa'ya ateş püskürdü: Türk kimliğini kaldıracaklarını söylüyorlar

Yeniakit Publisher
2023-04-12 18:48:00 -
Ümit Özdağ 6'lı Masa'ya ateş püskürdü: Türk kimliğini kaldıracaklarını söylüyorlar

6'lı Masa'ya ateş püsküren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Altılı Masa doğrusu 1921 Anayasası noktasında çıkış yaptı. Yani ‘Devleti yeniden kurmak istiyoruz’ diyorlar ve Atatürk’ün kurmuş olduğu milli üniter devleti sorguluyorlar. Türk kimliğini kaldıracaklarını söylüyorlar" dedi.

Ata İttifakının ortağı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile seçim çalışmalarında bulunmak için Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine geldi.

Trakya ziyareti kapsamında bugün Tekirdağ’da olduklarını söyleyen Ümit Özdağ, "Altılı masa doğrusu 1921 Anayasası noktasında çıkış yaptı. Yani ‘Devleti yeniden kurmak istiyoruz’ diyorlar ve Atatürk’ün kurmuş olduğu milli üniter devleti sorguluyorlar. Türk kimliğini kaldıracaklarını söylüyorlar. Bunu sadece DEVA Partisi açıkça söylemiyor. Güçlendirilmiş parlamenter rejime geçiş belgesinde de açık bir şekilde bunu ortaya koymuş durumdalar. Şimdi bir tartışma var. ‘Biran önce şu Erdoğan’ı aşalım, gerisini sonra hallederiz’. Hayır Erdoğan’ı aşalım ama milli devleti sorgulamadan aşalım istiyoruz. Üniter yapımızı dağıtmadan aşalım istiyoruz. Özerkliğe kaymadan aşalım diyoruz. ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ diyemeyenlerle bizim işimiz yok. Millet ittifakı ‘Ne mutlu Türk’üm’ diyemiyor. Bırakın onu, İstanbul Sözleşmesi’ni bile kabul edemeyen bir Millet İttifakı'yla karşı karşıyayız. Neden, çünkü Saadet Partisi ambargo koymuş. Gelecek ve DEVA’nın da farkı çok fazla yok. Sığınmacılar konusunda ikircikli bir tavır alıp ‘Arzu edenler gider, diğerleri kalır’ şeklinde bir tavır sergiliyorlar. Biz Ata İttifakı olarak çok net bir şekilde gerekirse zorla 13 milyon sığınmacı ve kaçağın daha fazla Türkiye’nin kaynaklarını tüketmeden vatanlarına gönderilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"Biz devlet yıkıcılarıyla, millet bölücüleriyle, beşli çetelerle helalleşmeyeceğiz"

Yeşil Sol’la ilgili de konuşan Ümit Özdağ, “Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ümraniye’de onların standını ziyaret ettim. Kimse yoktu, ben de ‘Herhalde dağa gitmişlerdir’ dedim. Çünkü bunun bir parti olduğu bile tartışılır. Terör örgütü ile iç içe geçmiş bir yapı. Yüzlerce yöneticisi teröre aktif katılımdan dolayı mahkum olmuş. Ve ellerinde kan var. Terörle irtibatları var. Bunları kabullenmemiz mümkün değil” dedi.

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