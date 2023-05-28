Ümit Özdağ: '6’lı masa iktidara gelirse FETÖ geri döner'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz haftalarda 6’lı masanın iktidara gelmesi durumunda FETÖ'nün yeniden döneceğini öne sürmüştü. Özdağ geçtiğimiz günlerde ise 6'lı masanın ortak adayı Kılıçdaroğlu'na 2. turda desteğini açıklamıştı.

Ümit Özdağ, geçtiğimiz haftalarda Flash TV’de katıldığı bir programda muhalefet partilerini eleştirmişti: “AK Parti gider 6’lı masa gelirse FETÖ’de geri döner. Benim İYİ Parti’den ayrılmamda en önemli neden ne? FETÖ’ye karşı gösterilen ılımlı tutum. DEVA’nın yaklaşımı ne? Davutoğlu’nun yaklaşımı ne? Eğer 6’lı masa bugünkü tavrıyla dönsün, FETÖ’cü bütün psikolojik savaş unsuraları diyorlar ki, Haziran’da biz dönüyoruz'