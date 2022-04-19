  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mehmet Ali Bulut tarımdaki tehlikeye dikkat çekti: Allah rızası için bunu yapmayın

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Batı ülkeleri savaşmaları için kışkırtıyor

İlham Aliyev: Ermenistan bize koordinatları vermedi

Utanmadan hâlâ topluma dikte etmeye çalışıyorlar! Mustafa Kemal'in yanında çırılçıplak 2 genç

Haluk Özdil tarih verdi: Anlaşma yapıldı! Bazı ülkeleri karıştıracaklar

AK Parti ve Erdoğan’a ihanet eden Ahmet Davutoğlu Gültekin Uysal’ın sözlerini bakın nasıl yedi!

Babacan, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i yerin dibine batırıp batırıp çıkardı

Rus askerleri böyle seslendi: Hayatınızı bağışlarız ancak bir şartımız var

Fatih Erbakan'dan Suriyeli sığınmacı açıklaması: En hayırlı olanı...

Ayçiçek yağı krizi patladı! Sınırlama getirdiler... Avrupa ülkesi şoku yaşıyor
Spor Ümit Özat, TFF'nin yeni başkanını açıkladı
Spor

Ümit Özat, TFF'nin yeni başkanını açıkladı

Teknik direktör ve Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, TFF'nin yeni başkanının Şenol Güneş olabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 22:04:00 -
Ümit Özat, TFF'nin yeni başkanını açıkladı

TFF'de Nihat Özdemir'in başkanlıktan istifa etmesinin ardından futbol kamuoyu yeni başkanın kim olacağını tartışıyor. Spor kamuoyunda birçok kişinin ismi geçerken Ümit Özat'tan konuya ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi.

"Bu bir tahmin değil, bilgidir"

Radyospor'a konuşan Özat, "TFF'nin yeni başkanı Şenol Güneş olabilir. Bu bir tahmin değil, bilgidir. Siyasiler de Şenol Güneş'i istiyor." ifadelerini kullandı. A Milli Takım ile Dünya Kupası'nda 3., Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonlukları yaşayan deneyimli hoca Şenol Güneş'in bu iddialara ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay