Ümit Özat, TFF'nin yeni başkanını açıkladı

TFF'de Nihat Özdemir'in başkanlıktan istifa etmesinin ardından futbol kamuoyu yeni başkanın kim olacağını tartışıyor. Spor kamuoyunda birçok kişinin ismi geçerken Ümit Özat'tan konuya ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi.

"Bu bir tahmin değil, bilgidir"

Radyospor'a konuşan Özat, "TFF'nin yeni başkanı Şenol Güneş olabilir. Bu bir tahmin değil, bilgidir. Siyasiler de Şenol Güneş'i istiyor." ifadelerini kullandı. A Milli Takım ile Dünya Kupası'nda 3., Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonlukları yaşayan deneyimli hoca Şenol Güneş'in bu iddialara ne cevap vereceği merak konusu oldu.