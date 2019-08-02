Ümit milliler, İngiltere ile Sakarya'da karşılaşacak



İSTANBUL (AA) - 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta yer alan Ümit Milli Takım'ın İngiltere ile yapacağı karşılaşma, Sakarya'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında İngiltere ile Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Müsabaka, 6 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Geride kalan 3 karşılaşmada 4 puan toplayan ümit milliler, grupta ikinci sırada yer alıyor. İtalya'da haziran ayında düzenlenen 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden İngiltere ise grupta henüz maç yapmadı.

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