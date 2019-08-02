0553 313 94 23

Ümit milliler, İngiltere ile Sakarya'da karşılaşacak

02 Ağustos 2019 Cuma 12:01
Ümit milliler, İngiltere ile Sakarya'da karşılaşacak


İSTANBUL (AA) - 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta yer alan Ümit Milli Takım'ın İngiltere ile yapacağı karşılaşma, Sakarya'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında İngiltere ile Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Müsabaka, 6 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Geride kalan 3 karşılaşmada 4 puan toplayan ümit milliler, grupta ikinci sırada yer alıyor.

İtalya'da haziran ayında düzenlenen 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden İngiltere ise grupta henüz maç yapmadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:01
  1. 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri
  2. Futbol
  3. Türkiye Futbol Federasyonu
  4. Ümit Milli Takım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaeli polisinden hırsızlık çetesine operasyon
    1. Kocaeli polisinden hırsızlık çetesine..
    2. Çayda mahsur kalan yavru köpek..
    3. KÜSİ Çalışma Grubu Emet’te
    4. Kırşehir merkez bağbaşı 3. Etap konut..
    5. BAE'nin yeni stratejisi: "Yemen'den..
    6. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Yeni..
    7. Yükümlülerden eğitime katkı
    8. 20 dakika sürüyor, turistler oraya..
    9. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    10. Ordu’da turizm canlandı
    11. Gençlik ve Spor Bakanlığından 50 bin..
    12. Protokoller hayat buldu gençler sahibi..
    13. Saka kuşu avcılarına 26 bin 336 lira..
    14. Çankaya’da yaz temizliği
    15. ’9. Taş Heykel Kolonisi’..
    16. Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv..
    17. Manisa’dan Türkiye’ye yerel tohum
    18. Koyun hırsızlarını özel ekip yakaladı
    19. Milletvekili Aydemir Erzurum’un..
    20. Samsun'da uyuşturucu operasyonu
    21. Eşine inat kahvenehaneyi tek başına..
    22. Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    23. Türk Donanması Doğu Akdeniz’i korumaya..
    24. AB'de perakende satışlar yükseldi
    25. İstanbul Müftüsü Mehmet Emin..
    26. Adana Valisi Demirtaş’tan Rektör..
    27. Anadolu medyasından Altun ailesine..
    28. Avro Bölgesi'nde ÜFE haziranda düştü
    29. İlköğretim öğrencisine sürücü seyahat..
    30. MXGP'nin tanıtım gösterisi yarın..
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin