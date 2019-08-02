Ümit Milliler, İngiltere ile Sakarya’da karşılaşacak 2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında Ümit Milli Futbol Takımı, Sakarya’da İngiltere ile mücadele edecek.

2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında Ümit Milli Futbol Takımı, Sakarya’da İngiltere ile mücadele edecek.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup’taki dördüncü maçında İngiltere ile Sakarya’da karşılaşacak.

Müsabaka, 6 Eylül Cuma günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak.

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