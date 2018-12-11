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Ümit Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu

- 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nın elemelerinde mücadele edecek milliler, ilk maçını 23 Mart 2019'da Arnavutluk ile oynayacak

11 Aralık 2018 Salı 17:12
Ümit Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu


İSTANBUL (AA) - 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nın elemelerinde mücadele edecek Ümit Milli Takım'ın maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 3. Grup'ta İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile eşleşen milliler, ilk maçını 23 Mart 2019'da Arnavutluk ile deplasmanda oynayacak. Ay-yıldızlılar, iç sahadaki ilk maçını ise 7 Haziran 2019'da yine Arnavutluk ile yapacak.

Milli takımın, Arnavutluk maçlarının ardından yapacağı karşılaşmaların fikstürü ise şöyle:

11 Haziran 2019: Kosova-Türkiye

6 Eylül 2019: Türkiye-İngiltere

11 Ekim 2019: Avusturya-Türkiye

19 Kasım 2019: Andorra-Türkiye

31 Mart 2020: İngiltere-Türkiye

4 Eylül 2020: Türkiye-Andorra

8 Eylül 2020: Türkiye-Kosova

13 Ekim 2020: Türkiye-Avusturya


Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 17:12
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  3. Ümit Milli Futbol Takımı

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