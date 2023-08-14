Ümit Kocasakal CHP'deki iki isme dikkat çekti

İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal, TV100'de katıldığı canlı yayında CHP'den neden ihraç edildiğini ve arkasında kimler olduğunu açıkladı.

İsim veren Ümit Kocasakal şu ifadeleri kullandı:

Ben sadece belirli bir televizyon kanalındaki programa çıktım diye ihraç edildim. Çok büyük bir parti suçu işledim. Her şeyim açıktır. Operasyonun arkasındaki en temel iki kişi de Tuncay Özkan ve Canan Kaftancıoğlu’dur. Gayet net ve açık söylüyorum. Yüzde 100, ben biliyorum. Asıl büyük parti suçu, partinin itibarına zarar vermektir. Partiyi bir şekilde kamuoyunda rencide edecek şekilde bir görüntüye götürmektir. Partinin programını, ilkelerini çiğnemekti