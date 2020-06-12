Ümit Karan’dan firari Hakan Şükür’e tokat gibi sözler

Uzun yıllar Galatasaray forması giyen eski futbolcu Ümit Karan, Figen Balcı ile Medyanın Yıldızları'nın konuğu oldu. Ümit Karan ABD'ye kaçan FETÖ firarisi Hakan Şükür ile ilgili soru sorulacak iken hemen söze girdi.

“Adalet yerini bulduğu zaman bazı insanlar ülkesiz kalır”

Figen Balcı’nın sahada rekabetten söz etmişken yıllar önce Hakan Şükür’le bir gerginliğiniz olmuştu demesi üzerine söze giren Ümit Karan Hakan Şükür ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ümit Karan:

Hakan Şükür konusunu konuşmuyorum artık, gündeme getirip reklamını yapmak istemem onun. Biz konuştukça o gündeme geliyor hiç gerek yok. Bilmediğin çok şey var o konuda gerek yok. Kapatalım bu konuyu. Biz konuştukça gazetelere düştükçe orada mutlu oluyor anladın mı?