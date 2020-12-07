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Medya Ümit Erdim'den Sözcü'ye sert tepki: Bunu yazanı bol bol tıklarlar inşallah!
Medya

Ümit Erdim'den Sözcü'ye sert tepki: Bunu yazanı bol bol tıklarlar inşallah!

Oyuncu Ümit Erdim, Sözcü'de çıkan yalan habere ateş püskürdü. Sözcü'nün yaptığı 'Ümit Erdim Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti' haberini sert bir dille eleştiren Erdim, "Tıklanmayı seviyorsunuz, haberi yazanı da tıklarlar bol bol inşallah" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 11:43:00 -
Ümit Erdim'den Sözcü'ye sert tepki: Bunu yazanı bol bol tıklarlar inşallah!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi doktoru Ümit Erdem, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. 30 yıldır İBB'de görev yapan Erdem'in ölüm haberi, Sözcü gazetesinde yer alırken, gazetenin internet sitesinde hayatını kaybeden kişinin oyuncu Ümit Erdim, olduğu yazdı.

"Tıklarlar bol bol inşallah"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Erdim, "Tıklanmayı seviyorsunuz, haberi yazanı da tıklarlar bol bol inşallah" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

VATAN İÇİN

sözcü alışmış bir kere yalana doğru söyledikleri ve yazdıkları zaman geceleri uyuyamıyorlarmış İĞNE GİBİ BATIYORMUŞ GERÇEKLER yalan yazmadan içleri rahat etmiyormuş
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Yunan tv kanallarında

Sözcü paçavrası referans olarak görüyorlar..!
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