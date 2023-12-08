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Gündem Ümit Dikbayır'dan Meral Akşener'e FETÖ bombası
Gündem

Ümit Dikbayır'dan Meral Akşener'e FETÖ bombası

Yeniakit Publisher
2023-12-08 07:59:00 -
Ümit Dikbayır'dan Meral Akşener'e FETÖ bombası

İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, 'İYİ Parti'den adaleti, inancı, cesareti ihraç ettiler. Bunun için çok üzgünüm.' dedi. Dikbayır ayrıca 'Bunlar FETÖ yöntemi, şimdi sıra bende' diyerek hakkındaki iddialarla ilgili meydan okudu.

Tacize karıştığı ve Meral Akşener'in hesaplarını incelettiği iddia edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır 5 Aralık'ta İYİ Parti'den ihraç edildi.

DİKBAYIR'DAN MECLİS'TE AÇIKLAMALAR

Bağımsız Sakarya Milletvekili Dikbayır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında kurucusu olduğu İYİ Parti'den ihraç edilme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Basın önünde partisini yıpratacak açıklamalar yaptığı" gerekçesiyle ihraç edildiğini aktaran Dikbayır, böylece kamuoyunda kendisiyle ilgili ortaya atılan bütün iddiaların gerçeği yansıtmadığının anlaşıldığını kaydetti.

"BASIN ÖNÜNDE İLK KONUŞAN AKŞENER'Dİ"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Basın önünde partisiyle ilgili hiç konuşmadığını dile getiren Dikbayır, "Basın önünde ilk açıklamaları yapan Sayın Meral Akşener'di. Grup toplantısında ve gittiği yerlerde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener oldu. Ben de doğal olarak savunma hakkımı kullandım. Televizyonlara çıktığım zaman da zaten ihraç talebiyle Disiplin Kuruluna sevk edilmiştim." diye konuştu.

Asıl derdinin kendisini çirkin iddialardan kurtarmak olduğunu belirten Dikbayır, "Şimdi 'Ümit Dikbayır'ı ihraç ettik' diyorlar. İYİ Parti'den adaleti, inancı, cesareti ihraç ettiler. Bunun için çok üzgünüm. Biz bu partiyi milletimizin sorunlarına çözüm bulmak için kurmuştuk. Süreç buraya gelinceye kadar Genel Başkan Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarını incelettiğim, farklı sosyal medya hesaplarını yönettiğim hatta taciz gibi iddialar da ortaya atıldı. Şimdi bunların hepsi boşa çıktı. Şimdi sorma sırası bende. Neden beni bu iddialarla değil de farklı bir iddiayla ihraç ediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Dikbayır, kendisi hakkındaki iddialarla ilgili daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılğına başvurduğunu, yarın da taciz iddiasında bulunan kişiler hakkında şikayetçi olacağını belirtti.

İYİ Parti'nin yöneticilerine sitem eden Dikbayır, "Partinin büyükleri, yüzde yüz haklı olduğumu, iddiaların tamamının asılsız olduğunu bildikleri halde beni savunamadılar. Beni savunamayanlar, milletin hakkını nasıl savunacak, bunu milletin takdirine bırakıyorum." dedi.

"İNŞALLAH AKŞENER KONGREYE GÖTÜRÜR VE GÜVENOYU ALIR"

Dikbayır, İYİ Parti'deki istifalara ilişkin bir soruya, "Partide çok büyük sıkıntılar var. Bir ay öncesine kadar vatandaşları partiye üye yapmaya çalışanlar, şimdi kendileri istifa ediyor. Teşkilatlara bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Bu teşkilatlar canla başla çalıştı. İnşallah Genel Başkan Meral Akşener İYİ Parti'yi kongreye götürür ve tekrar güvenoyu alır." yanıtını verdi.

Ümit Dikbayır, bir başka soru üzerine Bağımsız Sakarya Milletvekili olarak çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

"AKŞENER'İ ANLAMIYORUM"

Akşener'in kendisi hakkındaki iddialarına bir anlam veremediğini belirten Dikbayır, "Genel Başkan bizim, biz de onun evinde yemek yedik. Çocuklarım bayramlarda onun elini öpmeye giderdi. Bana düşmanlık yapabilir, beni istemeyebilir; bunu bana söyleyebilirdi. Çocuklarımı medyanın önüne atmasını anlamıyorum. Bana çok ağır ithamlar yapıldı. Bunların hiçbirine gerek yoktu. Bana 'kenarda dur' deseydi ikinci cümleyi kurdurmazdım kendisine." ifadelerini kullandı.

"DAVA AÇMALARINI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Dikbayır, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı ve Meral Akşener'in özel kalem müdürünün kendisi hakkında dava açmasını dört gözle beklediğini, bu şekilde herkesin hesap vereceğini kaydetti.

Kendisine atılan iftiraların sonuna kadar takipçisi olacağını dile getiren Dikbayır, "Bu yapılanlar FETÖ yöntemleri ama kimseye FETÖ'cü diyemem. Danışmanıma işbirliği, ajanlık teklif ettiler. Beni mahkemeye versinler. Bu ülkenin namuslu hakim ve savcılarına güveniyorum." diye konuştu.

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