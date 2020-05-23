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UMH güçleri, Yermuk Askeri Kampı’nda kontrolü sağladı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri (UMH),Trablus’un güneyindeki Yermuk Askeri Kampı’nın tamamında kontrolün sağladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 14:56:41 -
UMH güçleri, Yermuk Askeri Kampı’nda kontrolü sağladı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri (UMH),Trablus’un güneyindeki Yermuk Askeri Kampı’nın tamamında kontrolün sağladığını duyurdu.


Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri (UMH), başkent Trablus’un güneyinde ilerlemeye devam ediyor. UMH güçleri, Hamza Askeri Kampı’nı darbeci Hafter güçlerinden temizleyerek kontrol altına almasının ardından bir bölgeyi daha ele geçirdi. UMH güçleri, Trablus’un güneyindeki Yermuk Askeri Kampı’nın tamamında kontrolün sağladığını duyurdu. Operasyon sırasında Hafter milislerine ait çok sayıda askeri aracın ele geçirildiği bildirildi.

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