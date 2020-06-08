  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

UMH güçleri, Sirte’de Hafter milislerine ait bir tankı ele geçirdi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler, ’Zafer Yolları’ operasyonu sırasında Sirte kentinde Hafter milislerine ait bir tankı ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 09:33:12 -
UMH güçleri, Sirte’de Hafter milislerine ait bir tankı ele geçirdi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler, ’Zafer Yolları’ operasyonu sırasında Sirte kentinde Hafter milislerine ait bir tankı ele geçirdi.


Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler, Elvaşka ve Cufra arasındaki bölgeleri Hafter milislerinden kurtarmak için 2 gün önce başlattığı ’Zafer Yolları’ adlı operasyonu sürdürüyor. Operasyon esnasında başkent Trablus’un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki Sirte kentinde Hafter milislerine ait bir tank ele geçirildi. UMH güçlerinin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu ile ilgili açıklamada, "Sirte’ye ilerleyen güçlerimiz milislere ait bir tankı ele geçirdi” ifadesine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı