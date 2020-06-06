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Aktüel

UMH güçleri, Beni Velid kentine girdi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UHM) bağlı güçler, Hafter milislerinin terk ettiği Beni Velid kentine girdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 10:05:40 -
UMH güçleri, Beni Velid kentine girdi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UHM) bağlı güçler, Hafter milislerinin terk ettiği Beni Velid kentine girdi.


Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UHM) bağlı güçler, Hafter milislerinin ayrılmasının ardından Trablus’un 180 kilometre güneydoğusunda Beni Velid kentine girdi. UMH güçlerinin Sözcüsü Albay Muhammed Kununu yaptığı açıklamada, UMH kuvvetlerinin Beni Velid kentine girdiğini ve halk tarafından karşılandığını belirtti. Beni Velid Havaalanını kontrol altına alındığını aktaran Kunun, havaalanında milislere ait çok sayıda mühimmat ve askeri teçhizatın ele geçirildiğini ifade etti.

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