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UMED’den İBB’ye sert tepki!

Tatilini geçirdiği Bodrum’dan verdiği talimatla 50 gazeteciyi işten attıran Ekrem İmamoğlu’na UMED’den sert tepki... UMED açıklamasında “Hukukun üstünlüğü ilkesiyle örtüşmeyen bir biçimde, gerçekleştirilen kitlesel zulme karşı bütün sivil toplum örgütlerini birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz” denildi.

20 Ağustos 2019 Salı 14:47
UMED’den İBB’ye sert tepki!

 yeniakit.com.tr 

Yerel seçimler öncesinde belediyede çalışan kimseyi işten çıkarmayacağı sözünü veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugün belediye iştiraki Medya AŞ’den 50 gazeteciyi işsiz bırakması büyük tepki çekti.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) “İBB’nin yaptığı Kitlesel Zulümdür” başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada durum ‘emekçilerin hakkının çalınması’ olarak nitelenerek tepki gösterildi.

“Bodrum’dan talimat vererek...”

UMED Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada “Bugün İBB Medya A.Ş. çalışanı çoğu gazeteci 50 kişinin tek tek aranarak 'iş akdiniz feshedildi' denilerek, işlerine son verilmesini şiddetle kınıyoruz” denildi.

“Bu haksızlık ve hukuksuzluğa karşı Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) olarak demokratik tüm haklarımızı kullanacağız, sonuna kadar arkadaşlarımızın yanında duracağız. Bodrum’dan talimat vererek İstanbul’daki emekçilerin haklarını çalanlar hakkında hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” ifadeleri kullanılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

Kitlesel zulme karşı ortak dayanışma çağrısı!

“Bilinmesini isteriz ki, derneğimizin yöneticisi ve üyelerinin de aralarında bulunduğu birçok meslektaşımıza yapılan sadece basit bir işten çıkartma değil, kitlesel zulmetmektir. Hukukun üstünlüğü ilkesiyle örtüşmeyen bir biçimde, gerçekleştirilen kitlesel zulme karşı bütün sivil toplum örgütlerini birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz.”

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 14:47
  1. İstanbul
  2. UMED
  3. medya aş
  4. istanbul büyükşehir belediyesi
  5. işten çıkarma

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