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UMED Başkanı Değirmenci AK Parti milletvekili aday adayı oldu

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği Başkanı (UMED) ve Memur-Sen Basın Müşaviri Aslan Değirmenci, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

29 Nisan 2018 Pazar 15:40
UMED Başkanı Değirmenci AK Parti milletvekili aday adayı oldu

AK Parti'den 27. dönem Diyarbakır milletvekili aday adayı olan Değirmenci, eğitiminin ardından gazetecilik yapmaya başladı. Bazı gazetelerin genel yayın yönetmenliği ve Ankara temsilciliği görevlerini üstlenen Değirmenci, bazı televizyon kanallarında da program yapımcılığı ve sunuculuk yaptı.

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2008 yılında "basın-haber" dalında "Yılın Gazetecisi" ödülüne layık görülen Aslan Değirmenci, "Kürt Sorununda Yeni Dönem", "Ortak Akıl Ortak Çözüm Kürt Sorununda Yeni Dönem" "Tanıkları, Mağdurlarıyla Bir Zihniyet Kodlaması: 12 Eylül", "28 Şubat'ın Çözülen Kodları", "28 Şubat'ın İstihbarat Ağı", "Zorlu Yol" ve "Anadolu Direnişi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kitap yazdı.

"Darbenin Perde Arkası & Akıncı Üssü'nün Şifreleri" isimli son kitabı ise 2017'de yayımlanan Değirmenci, Yörünge Dergisi’nde aylık analiz ve haber dosyalarına yer veriliyor.

28 Şubat davasında ifadesine başvurulan ilk gazeteci olan Değirmenci, TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu tarafından da dinlenmiştir.

Halen Star Açık Görüş’te yazmaya devam eden Değirmenci, UMED çatısı altında Ankara, İstanbul ve Diyarbakır’da ücretsiz medya ve sinema akademileri ile sertifika programları açtı, 7 bölgede medya ve algı yönetimi panelleri düzenledi, valilikler tarafından düzenlenen medya ve uyuşturucu sempozyumlarında sunumlar gerçekleştirdi, Türkiye’de ilk defa geniş katılımın sağlandığı "Medya ve Terör" ile "Bilişim Medya Hukuku" sempozyumlarını düzenledi.

"Batı Çalışma Grubu" davasında tanık olan Değirmenci, kitabında yer alan belgeler de deliller klasöründe yerini aldı.

Değirmenci'nin TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu ve TBMM Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu tarafından görüşlerine başvuruldu.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 15:40
  1. İstanbul
  2. Diyarbakır
  3. Ankara
  4. AK PARTİ
  5. MİLLETVEKİLİ
  6. aslan değirmenci
  7. UMED
  8. MEDYA Haberleri

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