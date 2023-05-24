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Gündem UMAD ve İslam Alimleri Vakfı'ndan 28 Mayıs mesajı!
Gündem

UMAD ve İslam Alimleri Vakfı'ndan 28 Mayıs mesajı!

Yeniakit Publisher
2023-05-24 18:38:00 -
UMAD ve İslam Alimleri Vakfı'ndan 28 Mayıs mesajı!

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) ve İslam Alimleri Vakfı, cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini açıkladı.

Türkiye 28 Mayıs tarihinde sandık başına giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 7'li masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında tercihini yapacak.

Seçim tarihine sayılı günler kala Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) ve İslam Alimleri Vakfı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ülke istikrarının devamlılığı için önemli olduğu vurgulanan UMAD'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

Türkiye Alimleri olarak 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan birinci tur Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi ile ilgili görüş, duruş ve hassasiyetimiz necip milletimizin malumudur. İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi, ülke olarak istikrar ve gelişmenin devamı için daha büyük bir önem arz etmektedir. Türk milletinin ve İslam coğrafyasının umudu olan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesini milli bir dava olarak görüyoruz. Aziz halkımızın tercihlerinin tam olarak sandığa yansıması için gerekli duyarlılığı göstereceğine olan inancımızı beyan ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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