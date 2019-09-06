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ULUTEK’in kalitesi tescillendi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) bünyesinde faaliyetlerine devam eden ULUTEK Teknopark, 2 yıldır sürdürdüğü Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının sonuna geldi.

06 Eylül 2019 Cuma 14:51
ULUTEK’in kalitesi tescillendi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) bünyesinde faaliyetlerine devam eden ULUTEK Teknopark, 2 yıldır sürdürdüğü Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının sonuna geldi. ULUTEK, Kalite Birliği Derneği ile ortaklaşa yürütülen projenin sonunda TS EN ISO 9001:2015 belgesi almaya hak kazandı.


ULUTEK Teknopark, 2018 yılında başlattığı kalite yönetim sistemi çalışmalarının meyvesini almayı başardı. Kalite Birliği Derneği ile ortaklaşa yürütülen projenin sonunda TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alındı. Teknopark Toplantı Salonu’nda düzenlenen belge takdim töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, kalitenin son yıllarda önemi daha da artmış olmasına rağmen, insanlığın ilk döneminden itibaren farklı isimlerle sürekli gündemde tutulan bir husus olduğunu dile getirdi. İnsanlığın mükemmelliğe doğru yol alırken kalite merdivenlerini basamak basamak çıktığının altını çizen Kılavuz, “Bizim kaliteye ait düşüncelerimizin temelinde daha iyi bir dünya, daha güzel bir dünya, daha kaliteli bir hayat ve bunları sağlayacak insanları yetiştirme düsturuolmalıdır. Biz her platformda iyiyi, güzeli ve kaliteyi yakalamayı hedeflersek, daha iyi bir ülke ve daha iyi bir dünya tablosu ile yüz yüze gelebiliriz” diye konuştu.


Üniversite olarak zaman içerisinde inişli ve çıkışlı çok sayıda süreçlerden geçtiklerine işaret eden Prof. Dr. Kılavuz, yeni dönem için kurdukları Kalite Koordinasyon Birimi’nin arı gibi çalıştığını aktardı. Yeni dönemde üniversite içerisindeki her faaliyette kalite konusunu ön plana çıkardıklarını vurgulayan Kılavuz; “Her daim kalite konusunu göz önünde bulunduruyoruz. Bu hassasiyetimiz inşallah ilk 10 Araştırma Üniversitesi arasında yer almamıza büyük bir artı sağlayacak. Üniversite-Sanayi ilişkilerinde atılım yapmamızı sağlayacak. ULUTEK içerisinde verdiğimiz hizmetlerin de daha kaliteli olmasına sebep olacak ve daha kaliteli daha yüksek hedefli firmaların buraya gelmesini sağlayacak” dedi.


ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz ise konuşmasında kalite ve verimlilik çağında kurum olarak kalite konusuna büyük bir önem verdiklerinin altını çizdi. Kurum olarak başlattıkları çalışmaların sonucunda kalite belgesi almaya hak kazandıklarını söyleyen İrfan Karagöz, projeye emek veren herkese teşekkür etti. Kalitenin sürdürülebilir olmasının çok daha büyük bir öneme sahip olduğuna da dikkati çeken Karagöz, ULUTEK yönetimi ve tüm personeli olarak sürdürülebilir kalite çalışmaları konusunda etkinliklerine devam edeceklerinin altını çizdi.


Kalite Birliği Derneği (KALBİR) Başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok da derneğe kurumsal üye olan ve yaptığı çalışmalar sonucunda TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazanan ULUTEK yönetimini tebrik etti. Başkan Işığıçok, birlikte yürütülecek çalışmalar ile üniversitenin ve teknoparkın çok daha iyi noktalara geleceğine inandığını aktardı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 14:51
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