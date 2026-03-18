  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gökyüzünde Yerli ve Milli Gurur: GÖKBEY Sertifikasını Aldı Felaket bir anda gelmez! Önce normalleşir, sonra meşrulaşır, ardından alkışlanır, en sonunda eleştirenler taşlanır! Mağara havası beynini süngere çevirmiş! Karayılan: Ortadoğu yanarken Türkiye rahatsa bu Apo'nun sayesinde! İran'dan saldırılara karşı kritik jeoekonomik hamle ABD ve İsrail'i Hürmüz ile vurdu Özgür Özel ‘Sert kayaya çarptın oğlum!’ demişti: Olay tersine mi döndü? Sert kayaya çarptın Özgür: 20 milyon doları aldın mı almadın mı? Milli Savunma Bakanlığı: Adana'ya ikinci bir Patriot hava savunma sistemi kuruluyor MSB’den net cevap Doğu Akdeniz'de notam gerginliği Ekranlardaki ahlaksız içeriklere karşı düzenleme yapılması çağrısı! Ramazan Bayramı’nda ücretsiz ulaşım… Yine iftiralara sarıldı
Geleceğin Otonom Drone Sistemleri İçin Büyük Yarış! FPV Drone İzleme Yarışması'na Başvurular sürüyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
TEKNOFEST, gençlerin teknoloji üretme heyecanını destekleyen yarışmalarıyla bu yıl da yenilikçi projelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

T3 Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, gençlerin teknoloji üretme heyecanını destekleyen yarışmalarıyla bu yıl da yenilikçi projelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Festival kapsamında düzenlenen FPV Drone İzleme (Tracking) Yarışması, otonom hava araçları alanında çalışan genç mühendisleri ve teknoloji ekiplerini gerçekçi bir görev senaryosunda yeteneklerini sergilemeye davet ediyor. Yarışmaya başvurmak isteyen takımlar için son başvuru tarihi 25 Mart!

GNSS OLMADAN OTONOM TAKİP GÖREVİ

FPV Drone İzleme Yarışması’nın temel amacı, geliştirilen otonom hava araçlarının görüntü temelli algılama, karar verme ve dinamik hedef takibi kabiliyetlerinin gerçekçi bir görev ortamında değerlendirilmesini sağlamak. Yarışma, özellikle görüntü işleme ve otonom kontrol algoritmalarına dayalı teknolojilerin geliştirilmesini teşvik ederken, katılımcılardan Küresel Uydu Navigasyon Sistemi (GNSS) kullanılmadan hareketli bir hedefin başarıyla takip edilmesini sağlayan sistemler geliştirmeleri bekleniyor.

Bu kapsamda yarışmacı ekipler, hareket halindeki bir hedef drone’u yalnızca görüntü tabanlı algılama yöntemleriyle tespit ederek otonom şekilde takip eden sistemler tasarlayacak. Böylece yarışma, katılımcıların insansız hava araçlarında ileri seviye hedef takibi, kadraj merkezleme, kaybolan hedefi yeniden tespit edebilme ve dinamik uçuş performansı gibi kritik yetkinlikler kazanmalarına da katkı sağlayacak.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, MEZUNLAR VE ÖZEL SEKTÖR EKİPLERİ KATILABİLİYOR

FPV Drone İzleme Yarışması, teknoloji geliştirme ekosisteminin farklı kesimlerinden katılımcıları bir araya getiriyor. Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, mezunlar ile özel sektör ekipleri yarışmaya takım halinde başvurabiliyor. Takımların danışman dahil en az 4, en fazla 10 kişiden oluşması gerekiyor. Bu yapı sayesinde farklı disiplinlerden gelen katılımcılar birlikte çalışarak güçlü ve yenilikçi çözümler ortaya koyma fırsatı yakalıyor.

CAZİP ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BEKLİYOR

Yarışma sonunda dereceye giren takımlar önemli ödüllerin de sahibi olacak. Birincilik elde eden takım 300 bin TL, ikinci olan takım 250 bin TL, üçüncü olan takım ise 200 bin TL ödül kazanacak. Maddi ödüllerin yanı sıra katılımcılar, geliştirdikleri projeleri geniş bir teknoloji ekosistemine tanıtma ve alanında uzman isimlerle bir araya gelme fırsatı da yakalayacak.

Otonom sistemler, görüntü işleme teknolojileri ve insansız hava araçları alanında kendini geliştirmek isteyen gençler için önemli bir fırsat sunan FPV Drone İzleme Yarışması, yeni nesil mühendislerin gökyüzüne yön verecek projelerini bekliyor. Teknolojiye ilgi duyan ve geleceğin otonom sistemlerini geliştirmek isteyen ekiplerin 25 Mart tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Gökyüzünde rekabetin ve inovasyonun buluşacağı bu heyecana katılmak isteyen tüm teknoloji tutkunları için geri sayım başladı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23