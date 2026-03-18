İstanbul için fırtına uyarısı

İstanbul ve çevre iller için kritik bir hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji yetkilileri, bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterecek kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları alarma geçirdi. Özellikle Trakya bölgesi ve Marmara'nın kuzeyinde ciddi olumsuzluklar yaşanabileceği vurgulandı.

İSTANBUL VE 4 İL İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Yalova çevrelerinde kuzey ile kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

VATANDAŞLARA ÇATI UÇMASI VE AĞAÇ DEVRİLMESİ UYARISI

Açıklamada, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.